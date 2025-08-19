МЧС завершило работы после взрыва на пороховом заводе в Рязанской области

В Рязанской области 18 августа было объявлено днем траура в связи с гибелью людей в результате взрыва в пороховом цеху завода «Эластик». В этот день на всей территории региона были приспущены флаги. Учреждения культуры, телерадиокомпании и организации отменили развлекательные мероприятия.