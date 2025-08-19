МЧС завершило работы после взрыва на пороховом заводе в Рязанской области

МЧС завершило работы после взрыва на пороховом заводе в Рязанской областиЕго жертвами стали 25 человек, еще 164 пострадали
Сотрудники МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в Рязанской области после взрыва в пороховом цеху завода «Эластик». Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства. В ликвидации последствий задействовали 361 специалиста и 85 единиц техники.
По данным МЧС, в результате инцидента погибли 25 человек, еще 164 пострадали.
15 августа здание цеха было полностью разрушено в результате взрыва. Управление Следственного комитета (СК) по Рязанской области возбудило уголовное дело по факту произошедшего по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Губернатор региона Павел Малков сообщал, что семьям погибших в результате ЧП выплатят по 1 567 500 руб. Пострадавшие получат выплаты от 313 500 до 627 000 руб. – в зависимости от причиненного вреда здоровью. Жители поселка Лесной, чье имущество пострадало из-за чрезвычайной ситуации, также могут получить средства на первоочередные нужды – 15 675 руб.
В Рязанской области 18 августа было объявлено днем траура в связи с гибелью людей в результате взрыва в пороховом цеху завода «Эластик». В этот день на всей территории региона были приспущены флаги. Учреждения культуры, телерадиокомпании и организации отменили развлекательные мероприятия.