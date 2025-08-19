Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МЧС завершило работы после взрыва на пороховом заводе в Рязанской области

Его жертвами стали 25 человек, еще 164 пострадали
Ведомости

Сотрудники МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в Рязанской области после взрыва в пороховом цеху завода «Эластик». Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства. В ликвидации последствий задействовали 361 специалиста и 85 единиц техники.

По данным МЧС, в результате инцидента погибли 25 человек, еще 164 пострадали.

15 августа здание цеха было полностью разрушено в результате взрыва. Управление Следственного комитета (СК) по Рязанской области возбудило уголовное дело по факту произошедшего по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Число погибших при взрыве в Рязанской области выросло до 25

Общество

Губернатор региона Павел Малков сообщал, что семьям погибших в результате ЧП выплатят по 1 567 500 руб. Пострадавшие получат выплаты от 313 500 до 627 000 руб. – в зависимости от причиненного вреда здоровью. Жители поселка Лесной, чье имущество пострадало из-за чрезвычайной ситуации, также могут получить средства на первоочередные нужды – 15 675 руб.

В Рязанской области 18 августа было объявлено днем траура в связи с гибелью людей в результате взрыва в пороховом цеху завода «Эластик». В этот день на всей территории региона были приспущены флаги. Учреждения культуры, телерадиокомпании и организации отменили развлекательные мероприятия.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных