Путин поздравил ректора МГИМО Торкунова с 75-летием
Президент Владимир Путин поздравил ректора МГИМО Анатолия Торкунова с 75-летием. Об этом говорится в соответствующей телеграмме главы государства.
В своем поздравлении Путин отметил, что за годы своей деятельности Торкунов вписал «яркие страницы» в историю отечественной дипломатии, МГИМО и российской высшей школы в целом.
Кроме того, российский лидер отметил, что благодаря профессиональному опыту Торкунова МГИМО развивается и держит планку одного из наиболее авторитетных вузов, который занимается подготовкой специалистов в сфере международных отношений.
Торкунов родился 26 августа 1950 г. в Москве. В 1967 г. он поступил на факультет международных отношений МГИМО.
В октябре 1992 г. на общем собрании коллектива института его избрали ректором МГИМО. Торкунова переизбирали на эту должность шесть раз. В следующем году ему присвоили дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.