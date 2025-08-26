В Рязанской области 16 семьям погибших при взрыве выплатили компенсации
Власти Рязанской области выплатили 16 компенсаций из регионального бюджета семьям погибших в результате взрыва в цехе порохового завода «Эластик» в Шиловском районе области. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.
Всего заявления на выплату подали 17 семей погибших. Кроме того, 11 заявлений подано по ранению, в настоящий момент выплачено две компенсации. Еще 68 гражданам, имущество которых пострадало при взрыве, направлены выплаты на первоочередные нужды.
25 августа губернатор Рязанской области Павел Малков объявил об увеличении количества погибших в результате взрыва до 28 человек. Еще 157 пострадавших проходят лечение. Малков уточнил, что семьи погибших получат более 5 млн руб., включая региональную выплату, компенсацию от предприятия и Социального фонда России. Семьям пострадавших выделят получат от 413 000 до 1,2 млн руб. в зависимости от полученного вреда.
Здание цеха завода «Эластик» было полностью разрушено из-за взрыва и пожара 15 августа. 19 августа сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы в Рязанской области после произошедшего.
Управление СК РФ по Рязанской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).