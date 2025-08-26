В Рязанской области 16 семьям погибших при взрыве выплатили компенсации

25 августа губернатор Рязанской области Павел Малков объявил об увеличении количества погибших в результате взрыва до 28 человек. Еще 157 пострадавших проходят лечение. Малков уточнил, что семьи погибших получат более 5 млн руб., включая региональную выплату, компенсацию от предприятия и Социального фонда России. Семьям пострадавших выделят получат от 413 000 до 1,2 млн руб. в зависимости от полученного вреда.