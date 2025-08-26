Павел Абрамов по своей просьбе освобожден от должности замглавы Росмолодежи
Павел Абрамов покинул должность заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи по его просьбе. Распоряжение правительства РФ доступно на сайте опубликования правовых актов.
На место Абрамова назначена Лейла Зотова. Ранее она занимала должность заместителя министра образования и науки Луганской народной республики (ЛНР) и советника руководителя в Росмолодежи.
Зотова родилась в 1983 г. Окончила продюсерский факультет Школы-студии МХАТ им. Немировича-Данченко по специальности «Экономика культуры и культурная политика». Затем окончила аспирантуру по направлению «Экономика» в Высшей школе экономики. В 2022 г. назначена на должность замминистра образования и науки ЛНР.
Росмолодежь – это федеральный орган исполнительной власти, координатор в сфере молодежной политики. Агентство занимается нравственным и патриотическим воспитанием молодежи, курирует добровольческую деятельность, разрабатывает молодежные программы, организует форумы.