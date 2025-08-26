Павел Абрамов по своей просьбе освобожден от должности замглавы Росмолодежи

Зотова родилась в 1983 г. Окончила продюсерский факультет Школы-студии МХАТ им. Немировича-Данченко по специальности «Экономика культуры и культурная политика». Затем окончила аспирантуру по направлению «Экономика» в Высшей школе экономики. В 2022 г. назначена на должность замминистра образования и науки ЛНР.