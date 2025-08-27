Газета
Главная / Общество /

Стрелок из школы Миннеаполиса не имел криминального прошлого

Ведомости

Подозреваемый в стрельбе в католической школе Миннеаполиса (штат Миннесота) не имел значительной криминальной истории, мотив его действий пока неизвестен. Об этом сообщил журналистам начальник полиции Брайан О’Хара.

«Мы считаем, что это один подозреваемый, единственный стрелок. Мы полагаем, что он погиб, – сказал О’Хара. – Ему около 20 лет, у него нет известной серьезной криминальной истории, и мы изучаем оставленные им материалы, чтобы попытаться определить возможный мотив».

Начальник полиции отметил, что пока нет информации о том, был ли стрелок бывшим сотрудником школы или бывшим учеником. Он сообщил, что правоохранители обыскивают транспортное средство, которое, как они полагают, использовал подозреваемый.

Он рассказал, что стрелок в итоге покончил с собой на заднем дворе церкви. «Мы полагаем, что он покончил с собой на парковке», – сказал он. О’Хара подчеркнул, что нападение было преднамеренным актом насилия против невинных детей и других прихожан. «Жестокость и трусость стрельбы в переполненную детьми церковь совершенно непостижимы», – заявил он.

О’Хара сообщил, что во время мессы, которая проходила всего на третий день нового учебного года, стрелок подошел снаружи и открыл огонь из винтовки через окна по детям, сидевшим на скамьях.

«Стреляя через окна, он ранил детей и прихожан внутри здания. Стрелок был вооружен винтовкой, дробовиком и пистолетом, – сказал он. – Мы полагаем, что он применял все три: винтовку, дробовик и пистолет». Полиция пока не знает, было ли оружие приобретено легально. О’Хара сообщил, что полиция Миннеаполиса сразу прибыла на место, вошла в церковь и оказывала первую помощь детям, пока другие спасатели доставляли пострадавших в больницы.

«Двое маленьких детей в возрасте восьми и 10 лет погибли на своих местах на скамьях; их родители были уведомлены. Еще 17 человек получили ранения, 14 из них – дети, двое из которых находятся в критическом состоянии», – сказал он.

27 августа на юго-западе Миннеаполиса стрелок открыл огонь в школе, где только что начался новый учебный год для учеников. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его проинформировали о стрельбе и он следит за развитием событий.

