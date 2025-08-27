Стрелок из школы Миннеаполиса не имел криминального прошлого

«Стреляя через окна, он ранил детей и прихожан внутри здания. Стрелок был вооружен винтовкой, дробовиком и пистолетом, – сказал он. – Мы полагаем, что он применял все три: винтовку, дробовик и пистолет». Полиция пока не знает, было ли оружие приобретено легально. О’Хара сообщил, что полиция Миннеаполиса сразу прибыла на место, вошла в церковь и оказывала первую помощь детям, пока другие спасатели доставляли пострадавших в больницы.