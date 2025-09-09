Из ОАЭ в Россию депортировали обвиняемого в организации незаконной миграции

По данным полиции, мужчину обвиняют в организации незаконной миграции в составе группы лиц по предварительному сговору. В мае 2023 г. в Адыгее его соучастники подали в органы МВД заведомо ложные сведения о цели въезда иностранных граждан, что позволило последним оформить визы. По факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). По этой статье грозит до 10 лет колонии.