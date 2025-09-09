Из ОАЭ в Россию депортировали обвиняемого в организации незаконной миграции
Из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию депортирован гражданин РФ, находившийся в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным полиции, мужчину обвиняют в организации незаконной миграции в составе группы лиц по предварительному сговору. В мае 2023 г. в Адыгее его соучастники подали в органы МВД заведомо ложные сведения о цели въезда иностранных граждан, что позволило последним оформить визы. По факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). По этой статье грозит до 10 лет колонии.
В апреле 2025 г. Майкопский городской суд избрал фигуранту меру пресечения в виде ареста, но он скрылся за границу. Его объявили в международный розыск.
«Сегодня в аэропорту города Дубая он передан сотрудникам российского бюро Интерпола для доставки в Москву», – пояснила Волк.
В МВД отметили, что задержание стало возможным благодаря взаимодействию через каналы Интерпола, а также при содействии МИДа и посольства РФ в ОАЭ.
25 июля сообщалось, что из Таиланда в Россию был депортирован фигурант дела о сбыте наркотиков. По версии следствия, он руководил группой, которая с декабря 2021 г. по сентябрь 2022 г. осуществила 57 попыток продажи запрещенных веществ в Ульяновской и Самарской областях.