Суд национализировал ДК имени Кирова в Санкт-Петербурге

22 августа «Ведомости» писали, что связанная с «Балчуг девелопмент» компания «Марс-м» стала победителем торгов по продаже 100% ООО «Центр-проект», на балансе которого находится Дворец культуры Метростроя в Костомаровском переулке в районе на станции метро «Курская» в Москве. Ценовое предложение в протоколе аукциона не было указано, но стартовая стоимость лота составляла 50 млн руб.