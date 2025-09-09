Газета
Главная / Общество /

Суд национализировал ДК имени Кирова в Санкт-Петербурге

Ведомости

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и национализировал Дворец Культуры имени Кирова на Васильевском острове. Это следует из картотеки суда. 

Решение по делу является основанием для аннулирования записи о праве собственности на объект в едином государственном реестре недвижимости. 

В ходе заседания суд также отклонил встречный иск о признании права собственности на основании владения и содержания здания от нынешних владельцев ДК братьев Алексея и Дениса Семеновых.

Помимо Дворца Культуры, Семеновы также владеют несколькими компаниями, которые работают на рынке недвижимости и ГК «Левша». Последняя специализируется на торговле оружием в России. Помимо магазинов, в ГК «Левша» входит оружейная мастерская, оружейно-охотничий клуб и охотничий ресторан. 

22 августа «Ведомости» писали, что связанная с «Балчуг девелопмент» компания «Марс-м» стала победителем торгов по продаже 100% ООО «Центр-проект», на балансе которого находится Дворец культуры Метростроя в Костомаровском переулке в районе на станции метро «Курская» в Москве. Ценовое предложение в протоколе аукциона не было указано, но стартовая стоимость лота составляла 50 млн руб.

