Суд приговорил бывшего вице-губернатора Самарской области к шести годам колонии
Таганский суд Москвы приговорил к шести годам колонии бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина по делу о хищении 3,8 млн руб. Об этом сообщил ТАСС.
Вину в совершенном преступлении Гендин не признал. Адвокат Владимир Шелупахин заявил, что приговор будет обжалован. По его словам, суд ограничил сторону защиты в возможности представления доказательств и не дал «адекватного времени» на подготовку к судебным прениям.
28 августа стало известно, что против Гендина возбудили новое уголовное дело о хищении 3,8 млн руб. ТАСС также сообщал, что Гендину было предъявлено обвинение в хищении около 100 млн руб. по другому уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), вину в совершении этого преступления он тоже не признает.
Потерпевшей стороной по этим делам признан Союз адвокатов «Мэка». Следствие полагает, что Гендин обманом получил деньги за предоставление разрешения правительства на проведение градостроительных работ, ссылаясь на наличие у него связей в правительстве и администрации президента РФ.