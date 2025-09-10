Суд приговорил бывшего вице-губернатора Самарской области к шести годам колонии

28 августа стало известно, что против Гендина возбудили новое уголовное дело о хищении 3,8 млн руб. ТАСС также сообщал, что Гендину было предъявлено обвинение в хищении около 100 млн руб. по другому уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), вину в совершении этого преступления он тоже не признает.