Глава Минтруда отметил слабеющий эффект материнского капитала
Минтруд России намерен модернизировать программу материнского капитала, так как его эффект в текущем виде ослабевает, заявил глава ведомства Антон Котяков на форуме социальных инноваций регионов.
«Мы понимаем, что нужна модернизация материнского капитала. Сегодня эта мера востребованная, но ее эффект слабеет. Нам нужна более существенная поддержка при рождении второго ребенка», – сказал министр.
Он также отметил, что сейчас в ведомстве идет проработка изменений «с учетом вторых и последующих рождений». В процедуре также участвует Совет Федерации, уточнил Котяков.
В конце февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 г. С 1 февраля 2025 г. размер выплаты составляет 690 266 руб. на первого ребенка. На второго – 221 895 руб. В случае если семья еще не получила сертификат на первого ребенка, то сумма при рождении второго составит 912 162 руб.