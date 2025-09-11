Глава Минтруда отметил слабеющий эффект материнского капитала

В конце февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 г. С 1 февраля 2025 г. размер выплаты составляет 690 266 руб. на первого ребенка. На второго – 221 895 руб. В случае если семья еще не получила сертификат на первого ребенка, то сумма при рождении второго составит 912 162 руб.