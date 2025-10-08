Суд обратил в доход РФ недвижимость бывшего депутата Госдумы Напсо и его семьи

3 апреля Госдума приняла решение о лишении Напсо статуса депутата из-за его длительного отсутствия на заседаниях – более 30 дней без участия в работе палаты. Сам Напсо заявил «Ведомостям», что большую часть времени он был либо в отпуске без содержания (шесть месяцев), либо на больничном. По его словам, все больничные листы оформлены официально, а отпуска согласованы с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.