Суд обратил в доход РФ недвижимость бывшего депутата Госдумы Напсо и его семьи

Ведомости

Центральный районный суд Сочи по иску генпрокуратуры обратил в доход государства около 60 объектов недвижимости бывшего депутата Госдумы от партии ЛДПР Юрия Напсо и его родственников. Об этом сообщил его представитель Роман Баранников, передает «РИА Новости».

Он отметил, что по мнению прокурора, бывший депутат Госдумы продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, несмотря на запрет.

3 апреля Госдума приняла решение о лишении Напсо статуса депутата из-за его длительного отсутствия на заседаниях – более 30 дней без участия в работе палаты. Сам Напсо заявил «Ведомостям», что большую часть времени он был либо в отпуске без содержания (шесть месяцев), либо на больничном. По его словам, все больничные листы оформлены официально, а отпуска согласованы с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

Лишенного мандата депутата Госдумы Юрия Напсо выселяют из служебной квартиры

Политика / Власть

9 апреля Напсо обратился со вторым иском в Верховный суд в связи с досрочным лишением его мандата. Тогда же Высший совет ЛДПР решил передать мандат Напсо руководителю департамента организации мероприятий председателя ЛДПР Дмитрию Новикову.

Центризбирком России 16 апреля единогласным решением утвердил передачу мандата Напсо Новикову. Получивший мандат депутат поблагодарил ЛДПР и лично председателя партии Леонида Слуцкого за оказанное доверие.

