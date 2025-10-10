В Госдуме напомнили о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ
С 1 марта 2026 г. в России окончательный срок внесения платежей за ЖКХ будет изменен с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом напомнил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с «РИА Новости».
По его словам, перенос срока преследует главную цель – сделать процесс оплаты более удобным для потребителей. Парламентарий пояснил, что большинство граждан получают зарплату в период с 10 по 15 число, а при действующем сроке оплаты до 10 числа у них успевает накапливаться пеня за просрочку до момента получения денег.
Аксененко отметил, что на подобные ситуации часто жаловались граждане. После уточнения графика оплаты добросовестные плательщики перестанут сталкиваться со штрафами и пенями из-за несовпадения сроков выплаты зарплаты и даты платежа за ЖКУ. Это позволит устранить существующее несоответствие и уменьшить количество задолженностей по коммунальным платежам.
В середине июля первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщал, что с 1 марта 2026 г. изменится срок предоставления квитанций за ЖКХ. Дата будет перенесена с 1-го на 5-е число месяца. По его словам, перенос сроков необходим для избежания задержек.