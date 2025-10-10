В Госдуме напомнили о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ

По его словам, перенос срока преследует главную цель – сделать процесс оплаты более удобным для потребителей. Парламентарий пояснил, что большинство граждан получают зарплату в период с 10 по 15 число, а при действующем сроке оплаты до 10 числа у них успевает накапливаться пеня за просрочку до момента получения денег.