Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Защита писателя Быкова обжаловала приговор суда

Ведомости

Защита писателя Дмитрия Быкова (считается в России иноагентом) обжаловала приговор суда, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

Дата рассмотрения апелляционной жалобы еще не назначена.

1 октября суд приговорил Быкова к семи годам лишения свободы. Его обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). Предполагается, что писатель будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

8 августа Быков был заочно арестован по делу о фейках о ВС РФ, а 12 августа его объявили в международный розыск, поскольку он находится за границей. Прокуратура Москвы направила дело Быкова в суд 29 августа.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте