Защита писателя Быкова обжаловала приговор суда

1 октября суд приговорил Быкова к семи годам лишения свободы. Его обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). Предполагается, что писатель будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.