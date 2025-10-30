Из музея в Калифорнии похитили более 1000 экспонатов

Прокурор Парижа Лор Беко 29 октября сообщила, что подозреваемые в ограблении Лувра, 34-летний гражданин Алжира и 39-летний француз, в ходе допроса частично признали свою вину. В ближайшее время суд примет решение о мере пресечения для них. Вероятно, им будут предъявлены обвинения в ограблении, совершенном в составе преступной группы, а также в участии в этой группе. Позже сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом во Франции задержали еще четверых подозреваемых в ограблении Лувра.