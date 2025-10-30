Из музея в Калифорнии похитили более 1000 экспонатов
Калифорнийский музей Окленда подвергся ограблению. Грабители похитили более 1000 экспонатов. Среди украденных предметов – старая фотография, ювелирные украшения, плетеная корзина коренных американцев, скримшоу – резьба по слоновой кости и др. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на заявление музея.
Директор музея Лори Фогарти рассказала, что украденные предметы бесценны с точки зрения исторической ценности, но не являются чем-то ценным с точки зрения продажи на черном рынке. Как пишет CBS, в музее Окленда хранятся экспонаты, имеющие важное значение для истории Калифорнии. В основном это предметы, использовавшиеся в повседневной жизни на протяжении всей истории штата, в том числе коренными американцами.
Фогарти сообщила, что воры проникли на склад за пределами здания музея, где хранятся некоторые экспонаты, вечером 15 октября или утром 16 октября (по местному времени). Она предполагает, что преступление было случайным, поскольку украденные предметы не представляют особой ценности для перепродажи.
19 октября злоумышленники, выдав себя за рабочих, проникли в Лувр с помощью автолестницы и менее чем за 10 минут похитили девять ювелирных украшений общей стоимостью около 88 млн евро. Среди украденного – тиары, броши, ожерелья и серьги, принадлежавшие французским королевским особам. Особую ценность представляла корона императрицы Евгении де Монтихо.
Прокурор Парижа Лор Беко 29 октября сообщила, что подозреваемые в ограблении Лувра, 34-летний гражданин Алжира и 39-летний француз, в ходе допроса частично признали свою вину. В ближайшее время суд примет решение о мере пресечения для них. Вероятно, им будут предъявлены обвинения в ограблении, совершенном в составе преступной группы, а также в участии в этой группе. Позже сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом во Франции задержали еще четверых подозреваемых в ограблении Лувра.