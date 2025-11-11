Журналиста The Insider Сергея Ежова внесли в список террористов

Ежов начинал журналистскую карьеру в Рязани, работая в местных СМИ. В 2014 г. он перешел в московские «Новые Известия», где освещал парламентскую деятельность и возглавлял отдел политики. В 2016-2020 гг. работал в газете «Собеседник», где занялся журналистскими расследованиями.