Главная / Общество /

Журналиста The Insider Сергея Ежова внесли в список террористов

Ведомости

Росфинмониторинг внес журналиста издания The Insider (организация признана нежелательной на территории РФ и считается иноагентом) Сергея Ежова (считается в России иноагентом) в перечень террористов и экстремистов. Это следует из базы данных ведомства.

Минюст внес Ежова в реестр иностранных агентов в июле 2024 г. 

Ежов начинал журналистскую карьеру в Рязани, работая в местных СМИ. В 2014 г. он перешел в московские «Новые Известия», где освещал парламентскую деятельность и возглавлял отдел политики. В 2016-2020 гг. работал в газете «Собеседник», где занялся журналистскими расследованиями.

22 октября Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов юриста и публициста Татьяну Монтян. В 2021 г. публицист переехала в Россию. Она, в частности, была колумнистом RT и выступала на федеральных телеканалах.

