Журналиста The Insider Сергея Ежова внесли в список террористов
Росфинмониторинг внес журналиста издания The Insider
Минюст внес Ежова в реестр иностранных агентов в июле 2024 г.
Ежов начинал журналистскую карьеру в Рязани, работая в местных СМИ. В 2014 г. он перешел в московские «Новые Известия», где освещал парламентскую деятельность и возглавлял отдел политики. В 2016-2020 гг. работал в газете «Собеседник», где занялся журналистскими расследованиями.
22 октября Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов юриста и публициста Татьяну Монтян. В 2021 г. публицист переехала в Россию. Она, в частности, была колумнистом RT и выступала на федеральных телеканалах.