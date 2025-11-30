В полиции российской администрации Харьковской области завели дело против Ермака

Ермак написал заявление об отставке 28 ноября. Это произошло на фоне проведения у него обысков сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). До этого надзорный орган 15 месяцев расследовал дело под названием «Операция «Мидас» и раскрыл схему, вынуждавшую подрядчиков «Энергоатома» выплачивать откаты в размере 10–15%.