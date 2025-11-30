Газета
Главная / Общество /

В полиции российской администрации Харьковской области завели дело против Ермака

Ведомости

В отношении бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале управления внутренних дел российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области.

По информации ВГА, Ермак подозревается в пособничестве (ч. 5 ст. 33 УК РФ), планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (ст. 353), а также применении запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356). В полиции называют экс-главу офиса украинского президента «военным преступником». В России ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В полиции призвали граждан, обладающих информацией в отношении Ермака, передать данные в Telegram-бот обратной связи УВД.

Ермак написал заявление об отставке 28 ноября. Это произошло на фоне проведения у него обысков сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). До этого надзорный орган 15 месяцев расследовал дело под названием «Операция «Мидас» и раскрыл схему, вынуждавшую подрядчиков «Энергоатома» выплачивать откаты в размере 10–15%.

После отставки Ермак назвал президента Украины Владимира Зеленского своим другом и заявил, что не питает неприязни к главе государства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что уход Ермака является пиар-акцией украинских властей.

