Прокуратура утвердила обвинение Тамаре Эйдельман по делу о реабилитации нацизма

По данным суда, в мае 2024 г. историк разместила на публичном канале запись авторской программы, в которой содержались высказывания, негативно характеризующие действия СССР в годы Второй мировой войны, а также умаляющие значение дней воинской славы и памятных дат России, связанных с защитой Отечества. Кроме того, в данном ролике Эйдельман выражала неуважение к ветеранам Великой Отечественной войны, говорится в сообщении.