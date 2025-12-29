Прокуратура утвердила обвинение Тамаре Эйдельман по делу о реабилитации нацизма
Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении историка Тамары Эйдельман (считается в России иноагентом). Об этом сообщил Telegram-канал столичного ведомства.
Ей заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ст. 354.1 (реабилитация нацизма) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Суд заочно избрал Эйдельман меру пресечения в виде заключения под стражу.
По данным суда, в мае 2024 г. историк разместила на публичном канале запись авторской программы, в которой содержались высказывания, негативно характеризующие действия СССР в годы Второй мировой войны, а также умаляющие значение дней воинской славы и памятных дат России, связанных с защитой Отечества. Кроме того, в данном ролике Эйдельман выражала неуважение к ветеранам Великой Отечественной войны, говорится в сообщении.
В июле 2024 г. Эйдельман в одной из соцсетей опубликовала «под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан».
Эйдельман состоит в реестре иноагентов с сентября 2022 г. Уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в ее отношении было возбуждено 4 января 2025 г., а о распространении фейков о российской армии – в мае 2024 г. 31 октября Дорогомиловский районный суд Москвы заочно арестовал историка.