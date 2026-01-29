Суд приговорил фигуранта дела блогера Лерчек к 2,5 года

По версии следствия, Валерия и Артем Чекалины совместно с Вишняком создали фитнес-марафон, который продавался россиянам онлайн. В период с сентября 2021 г. по февраль 2022 г., как считают следователи, обвиняемые совершили валютные операции по переводу более 251,6 млн руб. на счет нерезидента, представив в банк документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.