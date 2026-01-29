Газета
Главная / Общество /

Суд приговорил фигуранта дела блогера Лерчек к 2,5 года

Ведомости

Гагаринский суд Москвы вынес приговор фигуранту дела блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), соучредителю компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Роману Вишняку. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок в два года и шесть месяцев. Об этом сообщает ТАСС.

Вишняк признал вину, а также дал показания против Чекалиной. Его признали виновным по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Вишняк будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 500 000 руб.

Блогер Лерчек заявила, что не получала денег за фитнес-марафоны

Общество

Сразу после оглашения приговора Вишняк был взят под стражу в зале суда.

По версии следствия, Валерия и Артем Чекалины совместно с Вишняком создали фитнес-марафон, который продавался россиянам онлайн. В период с сентября 2021 г. по февраль 2022 г., как считают следователи, обвиняемые совершили валютные операции по переводу более 251,6 млн руб. на счет нерезидента, представив в банк документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

18 декабря Московский городской суд оставил в силе решение о продлении домашнего ареста Чекалиной по делу о выводе средств за рубеж.

