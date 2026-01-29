У Хинштейна после ДТП зафиксировали перелом бедренной кости и трех ребер
Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в результате ДТП получил не только перелом бедренной кости, но также сломал три ребра и два поперечных отростка позвонка. По его словам, восстановление займет время.
«Сегодня ровно неделя, как я после ДТП нахожусь в Курской областной клинической больнице», – написал Хинштейн в Telegram-канале, отметив, что врачи делают все, чтобы быстрее поставить его на ноги.
Он отметил, что травмы не представляют угрозы для жизни, но требуют длительной реабилитации. Глава региона пообещал вместе с врачами делать все, «чтобы быстрее подняться на ноги и вернуться к полноценной работе». По его словам, даже находясь в больнице, он продолжает контролировать ситуацию в регионе.
Хинштейн попал в аварию 22 января в Конышевском районе Курской области, куда направлялся с рабочей поездкой. Губернатор сообщал, что автомобиль занесло на сложном участке дороги из-за погодных условий. На следующий день он рассказал, что перенес операцию, а позже уточнил, что состояние оказалось тяжелее первоначальных оценок.
23 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Кремль передал Хинштейну слова поддержки, в том числе от Владимира Путина. Он отмечал, что контакты с губернатором провели, как только он отошел от наркоза.