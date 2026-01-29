У Хинштейна после ДТП зафиксировали перелом бедренной кости и трех ребер

Он отметил, что травмы не представляют угрозы для жизни, но требуют длительной реабилитации. Глава региона пообещал вместе с врачами делать все, «чтобы быстрее подняться на ноги и вернуться к полноценной работе». По его словам, даже находясь в больнице, он продолжает контролировать ситуацию в регионе.