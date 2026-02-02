В России рекомендовали изменить структуру зарплаты педагогов
Правительство России совместно с работодателями и профсоюзами рекомендовало установить долю оклада в структуре зарплаты работников сферы образования на уровне 70% от общего дохода. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие документы.
Согласно предложенным нормам, при распределении средств на оплату труда рекомендуется обеспечивать окладную часть в размере 70%. Для уже работающих в сфере образования специалистов предлагается актуализировать структуру заработной платы в соответствии с этим принципом.
Мера направлена на повышение престижности педагогической профессии, уменьшение разницы в оплате труда и развитие кадрового потенциала. При индексации зарплат также рекомендуется направлять дополнительные средства на увеличение окладной части.
19 января в Госдуму внесли законопроект о введении надбавок к зарплате преподавателям вузов, проработавшим в одном регионе не менее 10 лет. По проекту, таким преподавателям предполагается установить надбавку к заработной плате в размере не менее 40% оклада. Порядок начисления выплат должен утвердить кабмин. Также предусматривается поэтапный рост надбавки по мере увеличения педагогического стажа в регионе.