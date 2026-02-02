В России рекомендовали изменить структуру зарплаты педагогов

19 января в Госдуму внесли законопроект о введении надбавок к зарплате преподавателям вузов, проработавшим в одном регионе не менее 10 лет. По проекту, таким преподавателям предполагается установить надбавку к заработной плате в размере не менее 40% оклада. Порядок начисления выплат должен утвердить кабмин. Также предусматривается поэтапный рост надбавки по мере увеличения педагогического стажа в регионе.