Герой России Муслим Муслимов погиб на фронте

По словам главы Дагестана, он служил в 74-й мотострелковой бригаде и «прошел путь от солдата до офицера». Муслимов получил звание Героя России в 2024 г., Золотую Звезду ему вручал лично министр обороны России Андрей Белоусов. Кроме того, Меликов упомянул рекорд мотострелковой роты погибшего, которая за месяц ликвидировала восемь опорных пунктов ВСУ.