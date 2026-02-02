Герой России Муслим Муслимов погиб на фронте
Герой России Муслим Муслимов, который находился на передовой с начала спецоперации, погиб. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
«С передовой пришла очень тяжелая для меня новость – не стало Муслима Муслимова», – написал руководитель республики. Он отметил, что погибший был 12-м уроженцем региона, удостоенным звания Героя России.
Меликов не уточнил обстоятельства смерти Муслимова.
По словам главы Дагестана, он служил в 74-й мотострелковой бригаде и «прошел путь от солдата до офицера». Муслимов получил звание Героя России в 2024 г., Золотую Звезду ему вручал лично министр обороны России Андрей Белоусов. Кроме того, Меликов упомянул рекорд мотострелковой роты погибшего, которая за месяц ликвидировала восемь опорных пунктов ВСУ.