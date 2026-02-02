Версию похищения ребенка в Петербурге считают приоритетной
Версия о похищении девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге сейчас является приоритетной для полиции и следователей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации агентства, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ребенок сел в автомобиль с мужчиной у магазина «Лента» на Таллинском шоссе. Это и стало основой для версии о похищении.
Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство). По данной статье злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
По данным Следственного комитета (СК) РФ, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, с которым пропавший ребенок контактировал до исчезновения.
СК РФ по Санкт-Петербургу сообщал, что, по предварительным данным, ребенок покинул свое место жительства на Красносельском шоссе в Красносельском районе Санкт-Петербурга 30 января около 14:00 мск, после чего не выходил на связь с родственниками. Мальчик был одет в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку и бежевый шарф.