Генерал Владимир Алексеев пришел в себя после покушения

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Дубае предполагаемого исполнителя покушения – уроженца Тернопольской области Любомира Корбы. По данным следствия, он прибыл в Россию в конце декабря для совершения теракта по заданию Украины. После стрельбы в доме на Волоколамском шоссе киллер скрылся за границей, но был экстрадирован в Москву при содействии властей ОАЭ.