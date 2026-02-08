Генерал Владимир Алексеев пришел в себя после покушения
Генерал-лейтенант Владимир Алексеев, который стал жертвой покушения 6 февраля, пришел в сознание. Об этом сообщил «РИА Новости» информированный источник.
«Он пришел в себя вчера утром, находился в тяжелом состоянии. Разговаривает, стабилен. Угроза жизни миновала», – сказал собеседник агентства.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Дубае предполагаемого исполнителя покушения – уроженца Тернопольской области Любомира Корбы. По данным следствия, он прибыл в Россию в конце декабря для совершения теракта по заданию Украины. После стрельбы в доме на Волоколамском шоссе киллер скрылся за границей, но был экстрадирован в Москву при содействии властей ОАЭ.
Задержаны были и предполагаемые пособники – россияне Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая (выехала на Украину). Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Расследование дела контролирует прокуратура Москвы. 7 февраля президент России Владимир Путин позвонил президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну. Он поблагодарил его за содействие в задержании подозреваемого в покушении на генерал‑лейтенанта.