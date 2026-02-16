Котяков: безработица в России составляет 2,2%
Безработица в России составила 2,2%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на форуме «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти». Трансляция выступления велась на сайте Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Мы сегодня имеем 2,2% безработицы. Мы сегодня имеем почти 75 млн человек в активной занятости. За последние пять-шесть лет прирост [вовлечение в занятость] был 2 млн человек», – сказал он.
По данным Росстата, в декабре 2025 г. работодатели заявили в государственные службы занятости о 1,469 млн открытых вакансий – это на 13% меньше, чем в декабре 2024 г., и на 9% ниже показателя ноября 2025 г. Уровень безработицы в декабре незначительно вырос – с 2,1% в ноябре до 2,2%.
Показатель в 2,1% в ноябре стал историческим минимумом за всю историю наблюдений с 1991 г. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2025 г. показатель составит 2,3%, в 2026 г. увеличится до 2,6%, в 2027 г. ведомство ожидает снижение безработицы до 2,5%, а в 2028 г. – до 2,3%.
Котяков заявлял в конце 2025 г., что количество безработных граждан фактически равно количеству вакансий, в возрастных группах 30–39 лет и 40–49 лет вовлеченность в занятость достигла пиковых значений. По его словам, дальнейший рост российской экономики будет зависеть от роста производительности труда.