Котяков: безработица в России составляет 2,2%

По данным Росстата, в декабре 2025 г. работодатели заявили в государственные службы занятости о 1,469 млн открытых вакансий – это на 13% меньше, чем в декабре 2024 г., и на 9% ниже показателя ноября 2025 г. Уровень безработицы в декабре незначительно вырос – с 2,1% в ноябре до 2,2%.