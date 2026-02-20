Газета
Общество

Коллегия судей прекратила полномочия судьи, который арестовал Алию Галицкую

Ведомости

Квалификационная коллегия судей (ККС) Московской области прекратила полномочия федерального судьи Федора Григорьева, который принял решение об аресте Алии Галицкой, покончившей с собой в изоляторе временного содержания. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Подмосковья.

ККС рассматривал заявление об уходе в отставку от самого Григорьева. Он прекращает полномочия 2 марта.

6 февраля Истринский суд заключил Галицкую под стражу на два месяца. Она проходила по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа – экс-топ-менеджера Альфа-банка Александра Галицкого. Максимально ей грозило лишение свободы сроком до 15 лет.

Арест как диагноз

Мнения

8 февраля стало известно, что Галицкая совершила самоубийство в ИВС Истры. Она оставила записку, в которой винит в случившемся экс-супруга.

18 февраля Московский областной суд вынес частное постановление в отношении этого судьи. Источник, близкий к судебной системе, рассказывал «Ведомостям», что строгое указание на нарушение, которое допустил Григорьев, – серьезное препятствие к карьерному росту. Может также служить основанием к дисциплинарной проверке.

19 февраля ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что председателя Верховного суда Игоря Краснова возмутила история с арестом Галицкой. Отставка судьи, вынесшего решение о заключении ее под стражу, стала следствием его вмешательства.

