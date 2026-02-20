Коллегия судей прекратила полномочия судьи, который арестовал Алию Галицкую
Квалификационная коллегия судей (ККС) Московской области прекратила полномочия федерального судьи Федора Григорьева, который принял решение об аресте Алии Галицкой, покончившей с собой в изоляторе временного содержания. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Подмосковья.
ККС рассматривал заявление об уходе в отставку от самого Григорьева. Он прекращает полномочия 2 марта.
6 февраля Истринский суд заключил Галицкую под стражу на два месяца. Она проходила по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа – экс-топ-менеджера Альфа-банка Александра Галицкого. Максимально ей грозило лишение свободы сроком до 15 лет.
8 февраля стало известно, что Галицкая совершила самоубийство в ИВС Истры. Она оставила записку, в которой винит в случившемся экс-супруга.
18 февраля Московский областной суд вынес частное постановление в отношении этого судьи. Источник, близкий к судебной системе, рассказывал «Ведомостям», что строгое указание на нарушение, которое допустил Григорьев, – серьезное препятствие к карьерному росту. Может также служить основанием к дисциплинарной проверке.
19 февраля ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что председателя Верховного суда Игоря Краснова возмутила история с арестом Галицкой. Отставка судьи, вынесшего решение о заключении ее под стражу, стала следствием его вмешательства.