Коллегия судей прекратила полномочия судьи, который арестовал Алию Галицкую

6 февраля Истринский суд заключил Галицкую под стражу на два месяца. Она проходила по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа – экс-топ-менеджера Альфа-банка Александра Галицкого. Максимально ей грозило лишение свободы сроком до 15 лет.