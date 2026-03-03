Газета
Рейсы из Дубая прибыли в Новосибирск и Екатеринбург

Ведомости

В аэропорты Новосибирска и Екатеринбурга прибыли рейсы из Дубая. Об этом пишет ТАСС.

В новосибирский аэропорт «Толмачево» прибыл рейс компании Flydubai из Дубая впервые за почти трое суток. Самолет рейса FZ-8263 прилетел в уральский аэропорт «Кольцово» в 06:00 (04:00 мск), плановое время прилета было 05:30 мск.

«Аэрофлот» сообщал, что запустит вывозные рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов с 3 марта. В первую очередь на этих рейсах будут отправляться пассажиры, чьи рейсы были отменены или отложены 28 февраля.

Авиасообщение на Ближнем Востоке было нарушено 28 февраля, после начала военной операции США и Израиля против Ирана и ответных действий Тегерана. В зоне прямых рисков оказалась не только инфраструктура стран – участниц конфликта, но и важнейшие хабы в регионе – в ОАЭ, Катаре и Бахрейне, чья экономика критически зависит от глобального транзита.

