При столкновении двух трамваев в Москве пострадали 13 человек
В результате столкновения двух трамваев на Волоколамском шоссе в Москве пострадали 13 человек. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Все пострадавшие находятся в больнице, 11 человек – в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о семи пострадавших.
После столкновения один из трамваев сошел с рельсов. Причины происшествия выясняются.
