Дептранс раскрыл причину столкновения трамваев в Москве

Трамваи на северо-западе Москвы столкнулись из-за сбоя в работе системы управления вагоном. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

«Комиссия из специалистов Московского метрополитена и компании-производителя установила, что причиной инцидента стал сбой в работе системы управления вагоном», – говорится в сообщении.

В дептрансе уточнили, что управляла вагоном опытный водитель со стажем 23 года. Сейчас сервисная компания производителя трамвайных вагонов проводит обследование подобных систем во всех вагонах этой серии.

Авария произошла утром 15 марта. Один из трамваев сошел с рельсов из-за технической неисправности, после чего произошло столкновение с другим трамваем. В результате пострадали 22 человека.

