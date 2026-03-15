Число пострадавших при столкновении трамваев в Москве выросло до 22
Число пострадавших при столкновении двух трамваев на северо-западе Москвы возросло до 22 человек. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции. Среди пострадавших пятеро детей.
Ранее сообщалось о 18 раненых. После ДТП движение с улицы Свободы на Волоколамское шоссе в центр перекрыто, его восстановили в 13:30 мск.
Авария произошла в 9:30 15 марта: один из трамваев сошел с рельсов, предположительно, из-за технической неисправности, после чего произошло столкновение с другим трамваем.