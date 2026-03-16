Общество /

Долина подала иск на 176 млн рублей против мошенников

Балашихинский суд рассмотрит иск певицы Ларисы Долиной о возмещении имущественного вреда в размере 176 млн руб. с фигурантов дела о продаже квартиры, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Московской области.

Представитель певицы подал иск о взыскании имущественного вреда, причиненного преступлением по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), с фигурантов дела Анжелы Цырульниковой, Дмитрия Леонтьева, Артура Каменецкого и Андрея Основы. Суд установил за Долиной соответствующее право.

28 ноября 2025 г. подмосковный суд вынес приговор фигурантам дела. Так, Цырульникова, забравшая деньги у певицы, получила семь лет лишения свободы, ее также оштрафовали на 1 млн руб. Леонтьев получил семь лет колонии особого режима со штрафом 900 000 руб., Каменецкий – семь лет лишения свободы со штрафом 900 000 руб.

Основа – четыре года колонии общего режима с аналогичным штрафом. Последний настаивал, что сам стал жертвой мошенников: его банковская карта была одной из тех, на которые певица переводила деньги.

19 февраля фигуранты дела обжаловали приговор. Адвокаты указывают на двойной учет суммы ущерба, нестыковки в доказательствах и неполное установление схемы перевода денег, включая возможный допрос представителей криптобирж.

В августе 2024 г. Долина сообщила, что стала жертвой мошенников и лишилась квартиры, которая была продана предпринимательнице Полине Лурье за 112 млн руб. Сначала суды признали, что сделка была совершена певицей в неосознанном состоянии, и жилье вернули Долиной без необходимости выплаты компенсации.

Лурье оспорила эти решения. В декабре 2025 г. Верховный суд направил дело на пересмотр. 25 декабря Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье о принудительном выселении Долиной из квартиры в Хамовниках. 19 января 2026 г. ключи от апартаментов были переданы адвокату Лурье.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь