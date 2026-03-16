Суд в Петербурге приговорил мужчину к 14 годам за сотрудничество с ЦРУ
Санкт-Петербургский городской суд приговорил Ивана Карташова к 14 годам колонии строгого режима и 400 000 руб. штрафа за госизмену (ст. 275 УК РФ). Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов северной столицы.
Карташова задержали 17 декабря 2024 г. Он был арестован. По данным следствия, он, являясь противником политического курса России и спецоперации, попросил гражданина РФ помочь установить контакт с сотрудниками иностранных спецслужб для продажи за деньги документов закрытого характера «в отношении определенного объекта», а также комплексов БПЛА.
Объединенная пресс-служба судов сообщала, что для документирования и пресечения противоправной деятельности Карташова в отношении него был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, включая «Оперативный эксперимент». Были задокументированы обстоятельства контакта Карташова с представителем ЦРУ США по электронной почте и мессенджеру. Карташов в ходе беседы назвал цель своего сотрудничества с ЦРУ, направленную на смену политического режима в России. Он также отправил собеседнику определенные электронные файлы.
Дело Карташова рассматривалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно». Фигурант признал факты, но сообщил, что хотел обмануть другую сторону и получить деньги. По его словам, Родину он не предавал.
