Глава МВД поручил сократить нагрузку на полицейских за счет цифровизации
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поручил снизить нагрузку на сотрудников полиции, оптимизировав документооборот и внедрив цифровые решения для выполнения рутинных задач. Об этом он заявил 16 марта, представляя личному составу своего первого заместителя генерал-лейтенанта полиции Андрея Курносенко.
«Нужно максимально снизить нагрузку на сотрудников за счет сокращения документооборота и цифровизации рутинных функций. В очередной раз напоминаю о необходимости обеспечения социальных гарантий, включая такие чувствительные вопросы, как предоставление отпусков и оплату переработок», – сказал Колокольцев (цитата по сайту МВД).
Глава МВД отметил, что такие изменения в существенной мере повлияют на «мотивацию к службе и сохранение кадров».
4 марта на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Колокольцев сообщил, что с 2020 г. из органов уволились 350 000 человек, штат сотрудников обновился наполовину. Также в некоторых отделениях полиции несколько подразделений были расформированы в связи с дефицитом кадров.
На заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 19 февраля глава МВД также говорил, что зарплата полицейского в первый год службы в два раза ниже среднего дохода – 86 000 руб. Он подчеркнул, что в связи с этим и высокой нагрузкой сотрудники уходят из органов.
19 июня 2025 г. МВД представило проект приказа об упрощении требований при приеме на службу. Например, должность дознавателя может занимать сотрудник со средним специальным юридическим образованием, а не высшим. Еще одно нововведение – возможность назначать бывших сотрудников без прохождения стажировки, если она не предусмотрена. Такие меры связаны с масштабным кадровым кризисом в системе Министерства внутренних дел.