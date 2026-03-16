Глава МВД поручил сократить нагрузку на полицейских за счет цифровизации

На заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 19 февраля глава МВД также говорил, что зарплата полицейского в первый год службы в два раза ниже среднего дохода – 86 000 руб. Он подчеркнул, что в связи с этим и высокой нагрузкой сотрудники уходят из органов.