МВД предлагает снизить требования для кандидатов при приеме на службу

МВД предлагает снизить требования для кандидатов при приеме на службуСнижение критериев неминуемо скажется на качестве работы, считают эксперты
Министерство внутренних дел подготовило проект приказа, который снижает формальные требования при приеме на службу в органы внутренних дел. Например, на должности дознавателей теперь смогут претендовать кандидаты с юридическим средним специальным образованием. Ранее такая работа была доступна только при наличии высшего юридического образования. Соответствующий документ «Ведомости» обнаружили на портале проектов нормативных правовых актов.
Исключение требования о высшем образовании для работников отделов дознания позволит МВД пополнять кадры за счет выпускников колледжей, получивших юридическое образование, в том числе для работы в территориальных подразделениях, говорится в проектной документации. При этом уточняется, что начальникам отделов дознания иметь диплом о высшем образовании будет необходим. Кроме того, проектом приказа предлагается официально закрепить отказ от обязательного личного поручительства и ослабить требования к стажировке для бывших сотрудников МВД.
Согласно пояснительной записке к проекту, предлагается урегулировать механизм привлечения сотрудников к выполнению неотложных задач в экстренных ситуациях. Речь идет о праве руководства задействовать личный состав в случаях осложнения оперативной обстановки, например, при чрезвычайных происшествиях, массовых беспорядках или угрозах общественной безопасности – даже в выходные и нерабочие праздничные дни.
Проект приказа разработан в целях реализации закона вступившего в силу в августе 2023 г. Он отменил норму о личном поручительстве при приеме на службу, но в положении о прохождении службы она до сих пор сохранялась. Еще одно нововведение – возможность назначать бывших сотрудников без прохождения стажировки, если она не предусмотрена для конкретной должности. Сейчас стажировка практически обязательна для всех.
«Ведомости» направили запрос в МВД с просьбой указать, что послужило причиной для снижения квалификационных требований к сотрудникам.
Некомплект в МВД
Стоит надеяться, что этот приказ будет временным, заявил член общественного совета при МВД Владислав Гриб. По его словам, такое решение МВД принимает «не от хорошей жизни». Он соглашается, что самым эффективным решением кадрового голода в ведомстве остается увеличение зарплаты. «Но выбирая между отсутствием людей и наличием хотя бы кого-то приходится склоняться ко второму», – рассуждает Гриб. От низкого уровня квалификации будут страдать не только граждане, но и другие ведомства, уточнил он. В частности прокуратура, Следственный комитет, и само МВД, так как количество процессуальных ошибок увеличится, предположил Гриб.
Инициатива может частично смягчить проблему кадрового дефицита в МВД, но снижение квалификационных требований неминуемо скажется на качестве работы, считает председатель московского профсоюза МВД и Росгвардии Михаил Пашкин. По его словам, допуск к должностям дознавателей лиц без высшего юридического образования создает риск систематических нарушений и ошибок. «Если человек не имеет базовой подготовки, он не может грамотно квалифицировать деяние, выносить постановление, правильно оформить материал. Это прямой путь к массовым процессуальным ошибкам», – пояснил он.
Пашкин убежден, что вместо снижения «порога входа» в профессию логичнее было бы повысить зарплаты, чтобы привлекать в систему больше мотивированных специалистов. То самое повышение престижа службы, о котором постоянно говорит министр, уточнил эксперт. Поправки, по его мнению, также усиливают принудительный характер службы: теперь сотрудников смогут привлекать к работе в выходные и праздники при осложнении обстановки, без каких-либо дополнительных гарантий. «Люди и так работают на износ – кадров не хватает, переработки колоссальные. Закон обязывает учитывать переработку, но чтобы получить компенсацию, нужно подать рапорт. А кто на это пойдет, если боится, что лишат годовой премии?» – усомнился Пашкин.