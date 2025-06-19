МВД предлагает снизить требования для кандидатов при приеме на службу

Некомплект в МВД

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в последние годы неоднократно признавал масштабный кадровый кризис в системе МВД. В августе 2023 г. он говорил о «критическом» уровне некомплекта: тогда только за один месяц из органов уволились около 5 000 сотрудников. По словам министра, нехватка людей осложняет выполнение повседневных задач и снижает эффективность работы подразделений. В мае 2024 г. Колокольцев уточнил масштабы проблемы – по всей стране, по его данным, в МВД не хватает порядка 152 000 человек. Это означает, что «один сотрудник работает за четверых». Особенно тяжёлая ситуация складывается в патрульно-постовой службе, где некомплект достигает 25 %, а в отдельных регионах, таких как Пермский край, он доходит до 50 %.