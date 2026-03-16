Мурашко: россияне стали в 1,7 раза меньше употреблять алкоголь за 16 лет
В России показатель, измеряющий потребление спиртных напитков населением, сократился в 1,7 раза в период с 2009 по 2025 г. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе форума «Здоровое общество», передает ТАСС.
«Потребление алкогольной продукции на душу населения, в литрах этанола: 2009 г. – 13,7 л; 2025 – 8,06 л», – говорилось в презентации министра.
Мурашко также говорил о мерах регулирования стоимости сладких газированных напитков. Такие действия помогли государству в том числе сократить в России потребление сахара. Кроме того, за счет этих средств была сформирована программа для сопровождения пациентов с сахарным диабетом.
В феврале депутаты Ярослав Нилов (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Нина Останина (КПРФ), Яна Лантратова («Справедливая Россия») и другие внесли в Госдуму законопроект, предлагающий обязательное размещение на алкогольной продукции изображений о вреде злоупотребления спиртным. Инициатива предполагает размещение на упаковках и этикетках алкогольной продукции изображений, демонстрирующих последствия злоупотребления алкоголем, по аналогии с сигаретными пачками.