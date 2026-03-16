Общество

Школьник ударил ножом ровесника в Подмосковье

Один школьник ударил ножом своего ровесника в Подмосковье. Инцидент произошел в результате ссоры по дороге в школу, сообщает прокуратура Московской области.

Сообщается, что пострадавший госпитализирован, ему оказана необходимая помощь. В настоящее время его здоровью ничто не угрожает.

Щелковская прокуратура установит причины произошедшего. По итогам проверки, если будут выявлены нарушения, будут приняты соответствующие меры.

В феврале в Пермском крае произошел похожий случай. Тогда ученик седьмого класса школы №1 в Александровке ударил ножом одноклассника в результате конфликта. Раны пострадавшего пришлись на область тела и шеи. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям, подразумевающим покушение на убийство несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), халатность (ст. 293 УК РФ) и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

На фоне нападения на школы со стороны учеников 19 февраля глава МВД РФ Владимир Колокольцев в Госдуме заявил, что с начала 2026 г. сотрудники полиции предотвратили 21 нападение на школы в 15 регионах России.

