Колокольцев сообщил о предотвращении 21 нападения на школы в 2026 году

3 февраля нападения произошли сразу в двух учебных заведениях – гимназии № 16 в Уфе и школе № 4 в городе Кодинске Красноярского края. В Уфе десятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата по учителю и нескольким школьникам, педагог получил ссадины. В Кодинске же 14-летняя школьница пыталась напасть с ножом на преподавателя, ей помешали одноклассники, а позже она ранила сверстницу, которую после осмотра отпустили домой.