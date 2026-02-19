Колокольцев сообщил о предотвращении 21 нападения на школы в 2026 году
С начала 2026 г. сотрудники правоохранительных органов предотвратили 21 нападение на школы в 15 регионах России. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
«Продолжаем превентивные мероприятия в отношении лиц, которые проявляют интерес к идеологии массовых убийств в образовательных организациях», – отметил министр (цитата по «РИА Новости»).
16 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в стране принимаются меры в связи с нападениями в учебных заведениях.
11 февраля студент техникума открыл стрельбу в холле учебного заведения в Анапе. Первоначально сообщалось о трех пострадавших, позднее стало известно о гибели одного человека. Стрелявший 17-летний подросток был задержан, погиб охранник, который принял на себя первый удар.
4 февраля в Красноярске ученица школы «Комплекс Покровский» принесла в класс горючее, подожгла тряпку и бросила ее в помещение, после чего напала на одноклассников с молотком.
3 февраля нападения произошли сразу в двух учебных заведениях – гимназии № 16 в Уфе и школе № 4 в городе Кодинске Красноярского края. В Уфе десятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата по учителю и нескольким школьникам, педагог получил ссадины. В Кодинске же 14-летняя школьница пыталась напасть с ножом на преподавателя, ей помешали одноклассники, а позже она ранила сверстницу, которую после осмотра отпустили домой.
Утром 19 февраля стало известно о еще одном инциденте. Ученик седьмого класса школы № 1 в Александровке Пермского края в ходе конфликта ударил ножом одноклассника. Ранения пришлись на область туловища и шеи.