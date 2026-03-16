Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске покончил с собой
Мужчину, обвиняемого в похищении девятилетний девочки в Смоленске, нашли мертвым в СИЗО, он покончил с собой. Об этом «РИА Новости» сообщили в региональных силовых структурах.
По данным регуправления Следственного комитета (СК) России, девочка пропала 24 февраля. Около 8:00 мск она вышла из дома на прогулку с собакой, но домой не вернулась. Изначально следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
«РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы 27 февраля сообщало, что сожительницу мужчины, подозреваемого в похищении девочки, задержали. Пропавший ребенок удерживался в квартире женщины.