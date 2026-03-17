Житель Крыма ранил четырех полицейских из ружья
В Крыму задержан 49-летний мужчина, открывший стрельбу по сотрудникам полиции. Четверо правоохранителей госпитализированы, сообщили в прокуратуре республики.
По данным регионального СК, инцидент произошел в селе Стефановка. Сотрудники полиции прибыли к дому местного жителя для проведения оперативно-розыскных действий. По данным следователей, мужчина отказался впустить их и открыл огонь из ружья.
«После при помощи зажигательной смеси злоумышленник поджег свой автомобиль и попытался сжечь домовладение», – сообщили в ведомстве.
Для задержания мужчины привлекли сотрудников полиции и подразделение Росгвардии СОБР «Халзан».
Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизни ничто не угрожает.
В отношении фигуранта возбудили дело по ст.317 УК РФ о посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. По этой статье грозит до 20 лет лишения свободы. Ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура Крыма.
