Житель Крыма ранил четырех полицейских из ружья

В Крыму задержан 49-летний мужчина, открывший стрельбу по сотрудникам полиции. Четверо правоохранителей госпитализированы, сообщили в прокуратуре республики.

По данным регионального СК, инцидент произошел в селе Стефановка. Сотрудники полиции прибыли к дому местного жителя для проведения оперативно-розыскных действий. По данным следователей, мужчина отказался впустить их и открыл огонь из ружья.

«После при помощи зажигательной смеси злоумышленник поджег свой автомобиль и попытался сжечь домовладение», – сообщили в ведомстве.

Для задержания мужчины привлекли сотрудников полиции и подразделение Росгвардии СОБР «Халзан».

Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизни ничто не угрожает.

В отношении фигуранта возбудили дело по ст.317 УК РФ о посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. По этой статье грозит до 20 лет лишения свободы. Ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура Крыма.

7 февраля сообщалось, что в Уфе задержали мужчину, который ранил четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов.

