МВД объявило в розыск экс-депутата Аркадия Янковского
В карточке указано, что экс-депутат разыскивается по статье УК, однако не уточняется, по какой именно.
В 2022 г. Янковский уехал из России. 6 сентября 2024 г. его объявили иностранным агентом за распространения сообщений иноагентов и недостоверной информации о политике и решениях российских властей, он также выступал против спецоперации на Украине.
Янковский был депутатом Госдумы второго созыва с 1995 по 1999 г.