Общество

МВД объявило в розыск экс-депутата Аркадия Янковского

Ведомости

МВД России объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Аркадия Янковского (считается в России иноагентом), следует из базы розыска министерства.

В карточке указано, что экс-депутат разыскивается по статье УК, однако не уточняется, по какой именно.

В 2022 г. Янковский уехал из России. 6 сентября 2024 г. его объявили иностранным агентом за распространения сообщений иноагентов и недостоверной информации о политике и решениях российских властей, он также выступал против спецоперации на Украине.

Янковский был депутатом Госдумы второго созыва с 1995 по 1999 г.

Хотите скрыть рекламу?