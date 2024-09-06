Журналистка Залина Маршенкулова признана иностранным агентом

Журналистка Залина Маршенкулова признана иностранным агентомПомимо нее в перечень Минюста внесены еще три человека
Минюст РФ признал журналистку Залину Маршенкулову, члена совета движения «Голос» (признан иностранным агентом) Давида Канкию, бывшего депутата Думы Аркадия Янковского, а также журналиста Александра Савельева иностранными агентами. Все они живут за пределами России. Об этом сообщается на сайте министерства.
Маршенкуловой вменяются выступления против спецоперации, пропаганда ЛГБТ-отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским в РФ и запрещено), распространение недостоверной информации о российской власти и ее политике. Кроме того, по данным Минюста, она участвовала в мероприятии нежелательной организации, призывала к участию в мероприятиях по сбору средств в пользу Украины, распространяла материалы иноагентов.
Канкия, сообщает Минюст, распространял недостоверную информацию о российской избирательной системе, решениях и политике властей РФ, выступал в качестве респондента на площадках иностранных агентов и распространял их материалы.
Савельев распространял сообщения иноагентов и недостоверную информацию о политике и решениях российских властей, а также выступал против спецоперации на Украине. Аналогичные действия вменяются и Янковскому, указывает ведомство.
Одновременно из реестра иностранных агентов в связи с ликвидацией исключено ООО «Данное сообщение».
6 августа Маршенкулову объявили в международный розыск. Она обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). Дело возбудили после публикаций журналистки в Telegram-канале, оправдывающих, по мнению правоохранителей, теракт, жертвой которого стал военкор Владлен Татарский. Адвокат обвиняемой Ильнур Шарапов рассказал, что его подзащитная не скрывалась от следствия, а покинула РФ по причинам, не связанным с возбуждением в отношении нее уголовного дела.
Неделей ранее, 30 августа, Минюст России внес в реестр иноагентов основательницу «Медузы» (объявлена в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко и др.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.