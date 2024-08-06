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Журналистку Маршенкулову объявили в международный розыск

Ведомости

Следователи объявили в международный розыск журналистку Залину Маршенкулову. Ее обвиняют в оправдании теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы из ее уголовного дела.

«9 апреля вынесено постановление о привлечении Маршенкуловой З.Х. в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). 17 мая 2024 г. она объявлена в международный розыск», – сообщается в постановлении Мосгорсуда.

Дело возбудили после публикаций журналистки в Telegram-канале, оправдывающих, по мнению правоохранителей, теракт, жертвой которого стал военкор Татарский. Адвокат обвиняемой Ильнур Шарапов рассказал, что его подзащитная не скрывалась от следствия, а покинула РФ по причинам, не связанным с возбуждением в отношении нее уголовного дела.

17 апреля МВД объявило в розыск Маршенкулову, а 10 апреля главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве заочно предъявило Маршенкуловой обвинение в публичном оправдании терроризма. Максимальное наказание по статье – до семи лет лишения свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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