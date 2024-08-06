Журналистку Маршенкулову объявили в международный розыск

Дело возбудили после публикаций журналистки в Telegram-канале, оправдывающих, по мнению правоохранителей, теракт, жертвой которого стал военкор Татарский. Адвокат обвиняемой Ильнур Шарапов рассказал, что его подзащитная не скрывалась от следствия, а покинула РФ по причинам, не связанным с возбуждением в отношении нее уголовного дела.