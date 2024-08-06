Журналистку Маршенкулову объявили в международный розыск
Следователи объявили в международный розыск журналистку Залину Маршенкулову. Ее обвиняют в оправдании теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы из ее уголовного дела.
«9 апреля вынесено постановление о привлечении Маршенкуловой З.Х. в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). 17 мая 2024 г. она объявлена в международный розыск», – сообщается в постановлении Мосгорсуда.
Дело возбудили после публикаций журналистки в Telegram-канале, оправдывающих, по мнению правоохранителей, теракт, жертвой которого стал военкор Татарский. Адвокат обвиняемой Ильнур Шарапов рассказал, что его подзащитная не скрывалась от следствия, а покинула РФ по причинам, не связанным с возбуждением в отношении нее уголовного дела.
17 апреля МВД объявило в розыск Маршенкулову, а 10 апреля главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве заочно предъявило Маршенкуловой обвинение в публичном оправдании терроризма. Максимальное наказание по статье – до семи лет лишения свободы.