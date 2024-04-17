МВД объявило в розыск феминистку Маршенкулову
Автор феминистского Telegram-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова объявлена в розыск, следует из базы МВД России.
В карточке говорится, что в розыске по уголовной статье находится Залина Хамидовна Маршенкулова, родившаяся 5 июня 1986 г. в Баксане в Кабардино-Балкарской Республике.
10 апреля главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве заочно предъявило Маршенкуловой обвинение в публичном оправдании терроризма. Против нее возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Максимальное наказание по статье – до семи лет лишения свободы.
Поводом для возбуждения дела стали несколько постов в Telegram-канале Маршенкуловой, опубликованные не позднее 3 марта 2023 г., сообщили в СК. В то же время в своем канале феминистка утверждает, что речь идет о публикациях о теракте в Санкт-Петербурге в апреле 2023 г., в результате которого погиб военкор-блогер Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин).