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МВД объявило в розыск феминистку Маршенкулову

Ведомости

Автор феминистского Telegram-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова объявлена в розыск, следует из базы МВД России.

В карточке говорится, что в розыске по уголовной статье находится Залина Хамидовна Маршенкулова, родившаяся 5 июня 1986 г. в Баксане в Кабардино-Балкарской Республике.

10 апреля главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве заочно предъявило Маршенкуловой обвинение в публичном оправдании терроризма. Против нее возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Максимальное наказание по статье – до семи лет лишения свободы.

Поводом для возбуждения дела стали несколько постов в Telegram-канале Маршенкуловой, опубликованные не позднее 3 марта 2023 г., сообщили в СК. В то же время в своем канале феминистка утверждает, что речь идет о публикациях о теракте в Санкт-Петербурге в апреле 2023 г., в результате которого погиб военкор-блогер Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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