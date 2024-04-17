МВД объявило в розыск феминистку Маршенкулову

Поводом для возбуждения дела стали несколько постов в Telegram-канале Маршенкуловой, опубликованные не позднее 3 марта 2023 г., сообщили в СК. В то же время в своем канале феминистка утверждает, что речь идет о публикациях о теракте в Санкт-Петербурге в апреле 2023 г., в результате которого погиб военкор-блогер Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин).