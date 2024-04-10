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СК заочно предъявил обвинение Маршенкуловой в оправдании терроризма

Ведомости

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве заочно предъявило автору феминистского Telegram-канала «Женская власть» Залине Маршенкуловой обвинение в публичном оправдании терроризма, сообщает пресс-служба СК.

Следственный отдел расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). По версии следствия, не позднее 3 марта 2023 г. Маршенкулова разместила в своем канале «ряд публикаций об оправдании терроризма».

«В ближайшее время фигурантка будет объявлена в розыск», – говорится в сообщении.

10 апреля «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что против Маршенкуловой возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. По информации источника, основанием для уголовного преследования стали посты в канале.

Маршенкулова в своем Telegram рассказала, что находится на связи с адвокатами, которые пока не ознакомились с делом.

В 2019 г. российское представительство Reebok выпустило рекламную кампанию с Маршенкуловой, которая призывала «слезть с иглы мужского одобрения». Пользователи социальных сетей раскритиковали кампанию, и Reebok принял решение ее удалить.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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