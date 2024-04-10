СК заочно предъявил обвинение Маршенкуловой в оправдании терроризма
Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве заочно предъявило автору феминистского Telegram-канала «Женская власть» Залине Маршенкуловой обвинение в публичном оправдании терроризма, сообщает пресс-служба СК.
Следственный отдел расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). По версии следствия, не позднее 3 марта 2023 г. Маршенкулова разместила в своем канале «ряд публикаций об оправдании терроризма».
«В ближайшее время фигурантка будет объявлена в розыск», – говорится в сообщении.
10 апреля «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что против Маршенкуловой возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. По информации источника, основанием для уголовного преследования стали посты в канале.
Маршенкулова в своем Telegram рассказала, что находится на связи с адвокатами, которые пока не ознакомились с делом.
В 2019 г. российское представительство Reebok выпустило рекламную кампанию с Маршенкуловой, которая призывала «слезть с иглы мужского одобрения». Пользователи социальных сетей раскритиковали кампанию, и Reebok принял решение ее удалить.