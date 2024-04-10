Против феминистки Маршенкуловой возбуждено дело об оправдании терроризма
Против автора феминистского Telegram-канала «Женская власть» Залины Маршенкуловой возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
По информации источника, основанием для уголовного преследования стали посты в канале. Маршенкулова рассказала, что находится на связи с адвокатами, которые пока не ознакомились в делом.
В 2019 г. российское представительство Reebok выпустило рекламную кампанию с Маршенкуловой, которая призывала «слезть с иглы мужского одобрения». Пользователи социальных сетей раскритиковали кампанию, и Reebok приняла решение ее удалить.
10 апреля МВД России объявило в розыск активистку и поэтессу Дарью Серенко (признана в РФ иноагентом). Статья, по которой заведено дело против поэтессы, не уточняется.
Минюст РФ внес Серенко в перечень иноагентов в январе 2023 г. По данным ведомства, активистка собирала средства в поддержку Украины, а также распространяла информацию об иноагенте. Кроме того, Серенко пропагандировала ЛГБТ-отношения (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), утверждают в Минюсте. Также она руководит «Феминистским антивоенным сопротивлением» (было признано иноагентом еще в декабре 2022 г.).