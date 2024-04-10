Против феминистки Маршенкуловой возбуждено дело об оправдании терроризма

Минюст РФ внес Серенко в перечень иноагентов в январе 2023 г. По данным ведомства, активистка собирала средства в поддержку Украины, а также распространяла информацию об иноагенте. Кроме того, Серенко пропагандировала ЛГБТ-отношения (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), утверждают в Минюсте. Также она руководит «Феминистским антивоенным сопротивлением» (было признано иноагентом еще в декабре 2022 г.).