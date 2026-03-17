МВД предложило отказаться от миграционных карт для иностранцев с 2028 года
В МВД России выступили за отказ от использования миграционных карт иностранных граждан за неактуальностью их применения в стране. Соответствующий законопроект опубликован на портале нормативно-правовых актов.
В ведомстве отмечают, что ранее миграционная карта использовалась для контроля за пребыванием иностранцев в России, однако сейчас обмен необходимыми данными уже осуществляется в электронном виде между государственными органами.
Кроме того, в стране внедряются альтернативные цифровые инструменты контроля за въездом и пребыванием иностранных граждан. В частности, действует эксперимент по сбору биометрических данных в пунктах пропуска, а также используется механизм предварительного уведомления о въезде через приложение RuID.
Параллельно создается «Цифровой профиль иностранного гражданина», который будет содержать сведения о пересечении границы и пребывании в России.
В МВД считают, что в этих условиях использование миграционных карт фактически утратило смысл, в связи с чем предлагается отказаться от них и перейти к новым механизмам учета.
В пояснительной записке уточняется, что вступление закона в силу предлагается отложить до 1 января 2028 г. Это связано со сроками создания цифрового профиля иностранного гражданина, внедрением механизма подачи заявлений для въезда и пребывания в РФ, а также необходимостью разработки подзаконных актов и внесения изменений в международные соглашения.
9 февраля «Ведомости» писали, что Министерство финансов РФ подготовило и внесло в кабмин пакет системных поправок в законодательство о трудовой деятельности иностранных граждан и их налогообложении. Законопроекты при условии доработки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили два источника – в комиссии и в Белом доме. Если изменения примут, они вступят в силу с 1 января 2027 г.