Главная / Общество /

Путин: число коррупционных преступлений в РФ выросло на 12,3%

Количество коррупционных преступлений в России в 2025 г. увеличилось на 12,3%, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Генеральной прокуратуры.

«Количество преступлений коррупционной направленности увеличилось в прошлом году на 12,3%», – сказал он. Президент назвал важнейшей работу по выявлению источников доходов и имущества коррупционеров.

3 марта глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин привел статистику за 2025 г. В суды было направлено 14 200 дел о коррупции, из которых 555 связаны с организованными группами и преступными сообществами.

Он также отметил, что среди обвиняемых 617 лиц обладали особым правовым статусом. В их числе – 308 депутатов и глав муниципальных образований, 20 депутатов региональных законодательных собраний, 58 руководителей органов предварительного расследования и следователей, а также 13 работников прокуратуры.

