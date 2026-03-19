Полиция задержала подозреваемого в подрыве банка на улице Менжинского
Полиция задержала мужчину, совершившего противоправные действия в помещении банка на улице Менжинского в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Все обстоятельства произошедшего устанавливаются», – заявила она.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что в отделении столичного Россельхозбанка произошел взрыв.
7 марта сообщалось, что подросток устроил пожар в офисе банка в подмосковном Путилково, действуя по указанию неизвестных. 16-летний парень принес канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег помещение. Тогда возгорание было оперативно ликвидировано, никто из людей не пострадал. А в марте 2025 г. взрыв банкомата произошел в отделении Газпромбанка в ТРЦ «Свиблово» в Москве. Тогда также обошлось без пострадавших, посетителей эвакуировали.