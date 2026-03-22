Главная / Общество /

Внедрение электронных паспортов спортсменов в России намечено на 2028 год

Ведомости

Появление электронных паспортов спортсменов в России запланировано к 2028 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы правительства РФ. Разработчики предполагают, что внедрение этой меры позволит повысить эффективность тренировочного процесса и сохранить здоровье атлетов.

В документах указывается, что объем знаний о функционировании человеческого организма в условиях интенсивных нагрузок и соревновательной деятельности постоянно растет. Это, в свою очередь, создает новые возможности для выявления и развития перспективных спортсменов, а также для их профессионального отбора.

Авторы инициативы подчеркивают, что на этом фоне особенно актуальным становится процесс цифровизации системы спортивной подготовки. Электронные паспорта будут аккумулироваться в информационной системе «Спорт», представляющей собой единую цифровую платформу.

Данная платформа предназначена для объединения всех сведений в сфере физической культуры и спорта. Ожидается, что ее функционал позволит интегрировать разрозненные данные, обеспечив комплексный подход к управлению подготовкой спортсменов.

Новости СМИ2
