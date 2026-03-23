СК возбудил уголовное дело после пожара в центре Москвы
Следователи возбудили уголовное дело после того, как три человека погибли в Москве в результате пожара в жилом девятиэтажном доме, сообщило ГСУ СК России по Москве.
По данным ведомства, дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Максимальное наказание по ней – лишение свободы на четыре года.
СК считает, что причиной возгорания, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. В дальнейшем будет назначена пожарно-техническая экспертиза.
23 марта стало известно, что из-за пожара в жилом доме в Москве погибли три человека. Еще четверо пострадали. ТАСС писал, что двое скончались при попытке оказания медпомощи и реанимационных действий. Возгорание произошло на Николоямской улице, 43. Пламя охватило лифтовой холл и частично лестничную клетку второго этажа. Пожарные спасли девять человек, включая пятерых детей.