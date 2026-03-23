СК возбудил уголовное дело после пожара в центре Москвы

23 марта стало известно, что из-за пожара в жилом доме в Москве погибли три человека. Еще четверо пострадали. ТАСС писал, что двое скончались при попытке оказания медпомощи и реанимационных действий. Возгорание произошло на Николоямской улице, 43. Пламя охватило лифтовой холл и частично лестничную клетку второго этажа. Пожарные спасли девять человек, включая пятерых детей.