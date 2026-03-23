Продажи шаурмы в России упали на 12%
Продажи шаурмы в России в натуральном выражении снизились на 12% год к году с января по февраля 2026 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные IТ-компании «Эвотор».
Денежный оборот при реализации продукта снизился всего на 1%. Согласно документу, такая тенденция связана с ростом средневзвешенной цены на 13% – до 289 руб. за штуку.
В Москве продажи шаурмы упали на 13% (293 руб., +12%), а в Санкт-Петербурге – на 8% (333 руб., +14%). В Республике Саха (Якутия) за указанный период продажи этого стрит-фуда в натуральном выражении, наоборот, увеличились на 45%, а средневзвешенная цена выросла на 4% год к году до 343 руб. В Башкортостане рост составил 12% (цена – 261 руб., +13%), в Крыму – 11% (287 руб., +15%).
В январе руководитель Роскачества Максим Протасов заявлял, что ГОСТ на шаурму планируют утвердить в конце 2026 г. По его словам, вступление стандарта в силу поможет создать в отрасли «четкие и прозрачные правила игры». Эксперты завершают работу над первой редакцией ГОСТа.