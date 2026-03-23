Путин запретил выдворение иностранцев, служивших по контракту в ВС РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий административное выдворение из страны для иностранцев и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Соответствующий документ выложен на сайте официального опубликования правовых актов.
18 марта закон одобрил Совет Федерации.
Законом устанавливается запрет применения административного выдворения к иностранцам, служившим по контракту в России. Если такие лица совершат административное правонарушение, за которое КоАП предусматривает выдворение, им могут быть назначены штраф или обязательные работы сроком от 100 до 200 часов.
При назначении административного наказания за нарушение правил поведения зрителей на официальных спортивных мероприятиях, включая грубые нарушения, нарушителям может быть наложен запрет на посещение таких мероприятий на срок от одного до семи лет вместо нынешнего выдворения.
8 марта Путин запретил экстрадицию иностранцев, проходящих службу в ВС РФ. Закон установил дополнительное основание для отказа в выдаче иностранного гражданина другому государству для уголовного преследования или исполнения приговора.